Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства гибели 13-летней россиянки

Посольство России в Испании выясняет обстоятельства гибели 13-летней россиянки в Каталонии, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным испанского телеканала Telecinco, девочка проживала в доме в населенном пункте Матаро. Также с ней жили мать и брат. Тело ребенка обнаружил знакомый матери, когда пришел проверить дом по просьбе женщины, поскольку она на несколько дней уехала из Каталонии. При этом несовершеннолетнего брата девочки дома не было. Его местонахождение не установлено.

Пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Надежда Дементьева при беседе с «Говорит Москва» заявила, что пока дипломаты не обладают никакой информацией о случившемся. Обстоятельства смерти ребенка выясняются. Судя по снимкам, опубликованным в испанской прессе, на месте произошедшего работают следователи.

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una nena de 13 anys a Mataró. https://t.co/5M1HKaBSC9 pic.twitter.com/3UoBiEngdT — SELVA NOTÍCIES selvainformacio.com (@PerezGallart) 17 июня 2019 г.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти ребенка от рук полицейских Киев охватили протесты.