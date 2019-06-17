Одна из первых дизайнеров джинсов Глория Вандербильт умерла в США

, 19:04 173

Актрисе, художнице, писательнице и светской даме, вся жизнь которой отражена в сенсационных заголовках новостей, было 95 лет. О смерти сообщил ее сын — знаменитый журналист Андерсон Купер.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @gloriavanderbilt

В США на 96 году жизни скончалась знаменитая икона стиля, модель, актриса, художница, писатель и одна из первых дизайнеров синих джинсов Pioneer Глория Вандербильт. О смерти светской львицы, вся жизнь которой с самого детства нашла свое отражение в сенсационных заголовках новостей, сообщил ее сын - журналиста CNN Андерсон Купер. По его словам, Глория умерла дома, в кругу семьи и друзей от рака желудка.

«Глория Вандербильт была необыкновенной женщиной, которая любила жизнь и прожила ее на своих собственных условиях. Она была художником, писателем и дизайнером, а также замечательной матерью, женой и другом. Ей было 95 лет, но спросите любого, кто рядом с ней, и они скажут вам, что она была самой молодой из всех, кого они знали, самой крутой и самой современной», - цитирует заявление Купера The Associated Press.

Глория была праправнучкой известного финансиста Корнелиуса Вандербильта, и единственным ребенком крупного железнодорожника Реджинальда Клейпула Вандербилта. В возрасте одного года девочка стала наследницей половины пятимиллионного фонда отца, который скончался от цирроза печени.

За свою жизнь Вандербильт четырежды была замужем – первый раз в 17 лет. Среди ее супругов были знаменитый дирижер Леопольд Стоковски, а также известный режиссер Сидни Люмет. В 1988 году Глория пережила трагедию, став свидетелем самоубийства одного из четырех своих сыновей.

Она написала несколько книг, в том числе хронику своей любовной жизни 2004 года, в которой упоминаются Эррол Флинн, которого она назвала подростком, Фрэнк Синатра, ради которого она ушла из Стоковского, Марлон Брандо и Говард Хьюз. Но глория утверждала, что ее единственный счастливый брак был с писателем Уайеттом Купером, который закончился в связи его смертью в 1978 году.

Ранее   5-tv.ru сообщал, что 15 июня в возрасте 96 лет скончался знаменитый итальянский режиссер и сценарист Франко Дзеффирелли.

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