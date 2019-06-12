«Интрига!» Анна Бузова выходит замуж?

Сестра певицы Ольги Бузовой — Анна — не на шутку озадачила поклонников. В ее аккаунте в Instagram неожиданно появились «свадебные» снимки. Сама девушка ничего не пояснила, поэтому пользователям остается гадать, действительно ли 30-летняя Анна вышла замуж, либо это реклама платья.

«Интрига», — подписала сестра Ольги Бузовой одну из фотографий, на которой она кружится в свадебном образе.

«Бракосочетание?» — решил уточнить один из юзеров.

«Анечка, не свадьба ли?» — поинтересовался другой.

«Ну точно замуж выдают младшенькую», — предположил еще один пользователь.

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Однако никто из поклонников точного ответа от самой Анны так и не получил. Известно лишь то, что сейчас она находится в Чехии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова не явилась на открытие салона родной сестры, уехав на концерт в Тверь.