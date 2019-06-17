Зеленский назвал условия для переговоров в «нормадском формате»

Во Францию прибыл и украинский президент. Правда, не с планами развития авиации, во Ле Бурже сейчас проходит международный авиасалон, где не представлены украинские самолеты, а бизнеса Незалежной.

Из-за катастрофического состояния экономики внешний долг Украины достиг 76 миллиардов долларов. Владимир Зеленский пытается найти инвесторов на Западе.

Он уже встретился с Эммануэлем Макроном, который обещал финансовую поддержку. Сообщается, что лидеры говорили и о ситуации на Донбассе.

По итогам встречи Зеленский заявил, что условием для начала диалога с Россией по «нормадскому формату» являются конкретные шаги. Так, президент Незалежной предложил освободить украинских моряков, задержанных после нарушения российской границы в Черном море. В числе условий он назвал также обмен пленными, строительство моста в станице Луганской, прекращение огня и разведение войск.

«Эти шаги, думаю, очень несложные, они очень срочные, и мы можем сделать их в ближайшее время, и только тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и решению серьезного конфликта», — заявил на брифинге Зеленский.

Также он добавил, что в ближайшее время для подготовки встречи в «нормандском формате» должны состояться переговоры политических советников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по приезду во Францию Владимир Зеленский первым делом посетил инновационный стартап-кампус Station F, в котором провел беседу с представителями IT-индустрии. Он вновь напомнил о своей идее «страны в смартфоне» и рассказал о стремлении к высоким технологиям.