Видео: Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек

11 человек погибли и больше 120 пострадали во время сильного землетрясения на юго-западе Китая. Несколько толчков были зафиксированы в провинции Сычуань. Сейчас власти подсчитывают ущерб, спасатели разбирают завалы. Под ними, как сообщают местные журналисты, могут находиться люди. К этой минуте пока неизвестно, сколько человек остались без жилья, для них открыты пункты временного размещения. Все пострадавшие доставлены в больницы, их жизни вне опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые назвали четыре наиболее вероятных сценария конца света.