Видео: Как в мире отреагировали на смерть экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

А российских туристов, улетающих в Египет, предупреждают — в стране усилены меры безопасности. Особое положение введено в связи со смертью бывшего президента Мухаммеда Мурси. Нынешние власти опасаются, его внезапная кончина может вызвать народные волнения.

67-летний Мурси скончался в зале суда во время очередных слушаний. По официальной версии, от сердечного приступа. Но его сторонники убеждены, экс-президент умер не своей смертью. И призывают провести международное расследование. За ситуацией в Египте следит Александр Сиротин.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Египте с 26 апреля сроком на три месяца введен режим ЧП в связи с крайне опасной обстановкой. В тексте указа сообщалось, что полиция и военные принимают необходимые меры, чтобы противодействовать угрозе терроризма и финансированию террористических организаций.

* — запрещенная на территории РФ организация