Почему родители завидуют детям, которым сами хотели дать лучшую жизнь

Зависть к собственным детям кажется невозможной — ведь родители хотят для них лучшей жизни. Но когда дочь или сын достигают большего, чем их родители, это может вызвать у последних боль, обиду и чувство внутреннего сравнения. Зависть может перерасти в претензии, упреки и даже неприязнь.

Почему родители завидуют своим детям? Что именно провоцирует это чувство и как оно разрушает отношения? Можно ли избавиться от зависти и сохранить близость с ребенком? Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

Почему родители сравнивают детей с собой

Психолог рассказал, почему родители завидуют своим детям. 5-tv.ru

Человеческий мозг устроен так, что мы постоянно сравниваем себя с окружающими. Это эволюционный механизм, который помогает нам ориентироваться в мире и ставить цели. Но есть у него и темная сторона.

«Мы, люди, завидуем чужим успехам, и нам кажется обычно, что если мы достигаем чего-то в жизни, то это в борьбе, в каких-то трудностях. А остальные люди, если они успешны, нам кажется, что им как-то жизнь помогает», — объясняет эксперт.

С коллегами и знакомыми мы можем ошибаться — мы не знаем их жизни досконально, домысливаем, пользуемся слухами. Но дети — это «контрольная группа», где все как на ладони. Родитель видит каждый их шаг, каждую оценку в дневнике.

«Наши близкие люди — это такой круг, где мы максимально точно знаем, как они живут. Мы можем предвидеть их развитие, понимать их успехи. И именно сравнение себя с детьми становится самым болезненным», — говорит психолог.

Когда успех детей вызывает обиду

Психолог рассказал, почему родители завидуют своим детям. 5-tv.ru

Родители искренне хотят, чтобы дети жили лучше. Это даже социальная норма, которая, по мнению Зберовского, двигала человечество вперед.

«Животные просто воспроизводят то, что есть. А мы, люди, все время хотим, чтобы наши близкие, особенно дети, жили лучше и лучше. Мы на это стараемся, самоэксплуатируем себя, но отсюда возникает обида», — отмечает он.

Родители дают детям все, чего у них не было: хорошее образование, гаджеты, путешествия, свободу. А в ответ ждут благодарности. И когда ее не видят, запускается механизм обиды.

«Мы смотрим, какие у них квартиры, деньги, удобства. Мы их не загружаем бытом, как раньше. И в нашей голове рождается логика: раз им все дается легче, то и результаты они должны показывать лучше. Если мы были троечниками, то наши дети в идеальных условиях обязаны быть отличниками, заканчивать школу с золотом, поступать на бюджет, делать карьеру в госкорпорациях и по гроб жизни нас благодарить», — перечисляет знаток.

Реальность, конечно, далека от этой картинки. И тогда наступает разочарование.

Посвятил жизнь ребенку, а благодарности нет

Психолог рассказал, почему родители завидуют своим детям. 5-tv.ru

Особенно остро эта боль проявляется, когда родители стареют. Человек — единственное живое существо, которое знает о своей смертности. И когда он оглядывается на прожитые годы, понимает, что отдал жизнь детям, а благодарности не получил.

«Наши дети могут не стать теми, кем мы хотели, а тут нам еще умирать. Ну, вообще так себе новость», — иронизирует психолог.

По его словам, самая частая жалоба родителей — это не финансовые претензии, а недостаток общения.

«Взрослым людям 60–70–80 лет, у них много свободного времени, им хочется говорить с детьми. А дети заняты карьерой, своей семьей, творчеством. Даже на телефонные разговоры времени нет. Родители вспоминают, как они водили в садик, в школу, делали уроки, отрывали себя от телевизора, а теперь получают время по остаточному принципу», — рассказывает Зберовский.

Эти мелкие обиды накапливаются, перерастают в депрессию, а иногда и в откровенную неприязнь.

Когда родительская зависть к детям перерастает в ненависть

Психолог рассказал, почему родители завидуют своим детям. 5-tv.ru

В самых тяжелых случаях чувство несправедливости достигает крайней точки. Родители срываются и говорят детям то, что потом не исправить.

«Я часто слышу: „Ты неудачный проект“, „Я зря тебя родила“, „Ты мои надежды не оправдал“. Это огромная травма для ребенка в любом возрасте — в 7 лет, в 15, в 20, в 30 и даже в 40. Это неприятно слышать в любом возрасте», — предупреждает психолог.

Он призывает родителей сдерживать эмоции и никогда не произносить таких слов вслух.

«Детей можно критиковать, давать советы, но оценочно говорить „ты меня разочаровал“, „ты проигрываешь другим“ — неправильная стратегия. Успех может прийти неожиданно. Я знаю миллионы троечников, которые разочаровывали учителей, а потом становились начальниками и владельцами бизнеса», — делится случаем из практики специалист.

Как сохранить родительскую любовь и не завидовать детям

Психолог рассказал, почему родители завидуют своим детям. www.globallookpress.com/Jacek Sopotnicki

По мнению эксперта, лучшая стратегия — терпение и вера в ребенка до самого конца.

«Жизнь прожить — не поле перейти. Детско-родительские отношения — это сложный, нелинейный путь. Надо хранить веру в своих детей, в их успешность всегда, вплоть до последнего своего часа», — советует он.

И главное — не выбивать благодарность упреками и нотациями.

«Не нужно палкой выбивать благодарность. Наоборот, надо показывать пример терпения и мудрости. Эмоциональный интеллект родителей должен быть развит. Мы можем ошибаться, делать глупости, но взаимное терпение и прощение — основа отношений», — подчеркивает Зберовский.

И напоминает: возможно, ваш «неудачный проект» просто еще не раскрылся. Его звездный час может наступить тогда, когда вы меньше всего этого ждете.