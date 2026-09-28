Почему родители завидуют детям, которым сами хотели дать лучшую жизнь
Молодые люди все чаще обращаются за помощью к психологу из-за того, что не в силах справиться с негативом от родственников.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Зависть к собственным детям кажется невозможной — ведь родители хотят для них лучшей жизни. Но когда дочь или сын достигают большего, чем их родители, это может вызвать у последних боль, обиду и чувство внутреннего сравнения. Зависть может перерасти в претензии, упреки и даже неприязнь.
Почему родители завидуют своим детям? Что именно провоцирует это чувство и как оно разрушает отношения? Можно ли избавиться от зависти и сохранить близость с ребенком? Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.
Почему родители сравнивают детей с собой
Человеческий мозг устроен так, что мы постоянно сравниваем себя с окружающими. Это эволюционный механизм, который помогает нам ориентироваться в мире и ставить цели. Но есть у него и темная сторона.
«Мы, люди, завидуем чужим успехам, и нам кажется обычно, что если мы достигаем чего-то в жизни, то это в борьбе, в каких-то трудностях. А остальные люди, если они успешны, нам кажется, что им как-то жизнь помогает», — объясняет эксперт.
С коллегами и знакомыми мы можем ошибаться — мы не знаем их жизни досконально, домысливаем, пользуемся слухами. Но дети — это «контрольная группа», где все как на ладони. Родитель видит каждый их шаг, каждую оценку в дневнике.
«Наши близкие люди — это такой круг, где мы максимально точно знаем, как они живут. Мы можем предвидеть их развитие, понимать их успехи. И именно сравнение себя с детьми становится самым болезненным», — говорит психолог.
Когда успех детей вызывает обиду
Родители искренне хотят, чтобы дети жили лучше. Это даже социальная норма, которая, по мнению Зберовского, двигала человечество вперед.
«Животные просто воспроизводят то, что есть. А мы, люди, все время хотим, чтобы наши близкие, особенно дети, жили лучше и лучше. Мы на это стараемся, самоэксплуатируем себя, но отсюда возникает обида», — отмечает он.
Родители дают детям все, чего у них не было: хорошее образование, гаджеты, путешествия, свободу. А в ответ ждут благодарности. И когда ее не видят, запускается механизм обиды.
«Мы смотрим, какие у них квартиры, деньги, удобства. Мы их не загружаем бытом, как раньше. И в нашей голове рождается логика: раз им все дается легче, то и результаты они должны показывать лучше. Если мы были троечниками, то наши дети в идеальных условиях обязаны быть отличниками, заканчивать школу с золотом, поступать на бюджет, делать карьеру в госкорпорациях и по гроб жизни нас благодарить», — перечисляет знаток.
Реальность, конечно, далека от этой картинки. И тогда наступает разочарование.
Посвятил жизнь ребенку, а благодарности нет
Особенно остро эта боль проявляется, когда родители стареют. Человек — единственное живое существо, которое знает о своей смертности. И когда он оглядывается на прожитые годы, понимает, что отдал жизнь детям, а благодарности не получил.
«Наши дети могут не стать теми, кем мы хотели, а тут нам еще умирать. Ну, вообще так себе новость», — иронизирует психолог.
По его словам, самая частая жалоба родителей — это не финансовые претензии, а недостаток общения.
«Взрослым людям 60–70–80 лет, у них много свободного времени, им хочется говорить с детьми. А дети заняты карьерой, своей семьей, творчеством. Даже на телефонные разговоры времени нет. Родители вспоминают, как они водили в садик, в школу, делали уроки, отрывали себя от телевизора, а теперь получают время по остаточному принципу», — рассказывает Зберовский.
Эти мелкие обиды накапливаются, перерастают в депрессию, а иногда и в откровенную неприязнь.
Когда родительская зависть к детям перерастает в ненависть
Психолог рассказал, почему родители завидуют своим детям.
В самых тяжелых случаях чувство несправедливости достигает крайней точки. Родители срываются и говорят детям то, что потом не исправить.
«Я часто слышу: „Ты неудачный проект“, „Я зря тебя родила“, „Ты мои надежды не оправдал“. Это огромная травма для ребенка в любом возрасте — в 7 лет, в 15, в 20, в 30 и даже в 40. Это неприятно слышать в любом возрасте», — предупреждает психолог.
Он призывает родителей сдерживать эмоции и никогда не произносить таких слов вслух.
«Детей можно критиковать, давать советы, но оценочно говорить „ты меня разочаровал“, „ты проигрываешь другим“ — неправильная стратегия. Успех может прийти неожиданно. Я знаю миллионы троечников, которые разочаровывали учителей, а потом становились начальниками и владельцами бизнеса», — делится случаем из практики специалист.
Как сохранить родительскую любовь и не завидовать детям
По мнению эксперта, лучшая стратегия — терпение и вера в ребенка до самого конца.
«Жизнь прожить — не поле перейти. Детско-родительские отношения — это сложный, нелинейный путь. Надо хранить веру в своих детей, в их успешность всегда, вплоть до последнего своего часа», — советует он.
И главное — не выбивать благодарность упреками и нотациями.
«Не нужно палкой выбивать благодарность. Наоборот, надо показывать пример терпения и мудрости. Эмоциональный интеллект родителей должен быть развит. Мы можем ошибаться, делать глупости, но взаимное терпение и прощение — основа отношений», — подчеркивает Зберовский.
И напоминает: возможно, ваш «неудачный проект» просто еще не раскрылся. Его звездный час может наступить тогда, когда вы меньше всего этого ждете.
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