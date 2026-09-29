В России в рацион заключенных добавят больше мяса, фруктов и творога

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Из меню убрали менее полезные продукты.

Рацион заключенных с марта 2027 года изменится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В России с марта следующего года изменится рацион людей, которые находятся под стражей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Правительства РФ.

Речь идет о меню подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Из их рациона убрали менее полезные продукты и заметно увеличили долю овощей и мяса. В документе отмечается, что после корректировки питания меню людей, которые находятся под стражей, будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора.

Так, для осужденных и обвиняемых долю овощей увеличили с 250 граммов до 320-340 граммов, а суточную норму мяса — с 90 до 100 граммов. Также впервые в рекомендациях указано, какими продуктами кормить заключенных в тот или иной сезон. Помимо этого, в рационе появилось больше творога, фруктов и сока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2026 года. В силу вступают ряд новых законов. Изменения коснутся образования, работы, трудоустройства женщин с детьми и других сфер.

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