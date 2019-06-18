Видео: В России изменят механизмы переселения из аварийного жилья

В России могут измениться правила переселения из аварийных домов. Согласно поправкам в Жилищный кодекс, которые разрабатывает Минстрой, в законе теперь будет отдельно закреплено понятие «ветхого жилья». Это постройки, которые не несут угрозу жизни. Поэтому из программы капитального ремонта их не будут исключать, а люди в таких домах будут продолжать жить.

Также в документе предлагается ряд мер господдержки для переселенцев, которые хотели бы улучшить условия проживания. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца месяца. Впрочем, эксперты считают, что эти поправки серьезно ни на что не повлияют. Проблеме с расселением не один десяток лет, а значит для ее решения требуются более решительные шаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что региональные власти планируют изменить критерии категорий малоимущих граждан.