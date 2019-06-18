Певица Максим снова открывает свою школу искусств

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Певица уже пыталась создать учебное заведение два года назад, но обанкротилась.

Фото: www.globallookpress.com

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Певица Максим решила вновь попытать счастья и открыть школу искусств, спустя два года после банкротства предыдущей, сообщает Teleprogramma.pro. В прошлой школе Максим обучала детей сценической речи, актерскому мастерству, музыке и дефиле. Заведение обанкротилось, потому что арендная плата за помещение в центре Москвы оказалась неподъемной.

Новая школа Максим отличается сразу по нескольким пунктам. Во-первых, она будет располагаться не в центре столицы, а в районе Тушино. Во-вторых, заведение разделено на детское и взрослое отделение. Набор дисциплин, впрочем, поменялся не сильно — в программе вокал, хореография, актерское мастерство и прочие искусства.

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