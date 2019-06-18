Мусоришь? Отдавай землю: Чиновники предложили изымать участки у нерадивых хозяев

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, которые регулируют схему отъема земельных участков, используемых с нарушением техники пожарной безопасности. Законопроекты предлагают поправки в Земельный и Гражданский кодексы, а также закон «О пожарной безопасности». Об этом сообщает РБК.

По предложению министерства изымать участки можно будет у всех категорий владельцев: собственников, арендаторов, тех кто обладает правом бессрочного или пожизненного владения. Единственное исключение — участки банкротов и земли в ипотеке.

Конкретных параметров, по которым можно будет определить участок, подлежащий изъятию, Минэкономразвития не представило. Предполагается, что их определит специальный акт правительства. В сводном отчете министерства предлагаются такие признаки: накопление бытовых отходов, зарастание участка, сжигание пожнивных отходов.

Весь комплекс мер направлен на борьбу с лесными пожарами, которые в одном Забайкальском крае уничтожили около ста жилых домов и нанесли ущерба на 600 миллионов рублей. Предложения разработаны министерством в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России изменят механизмы переселения из аварийного жилья.