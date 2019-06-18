В России повысили штрафы за разведение костров на природе

, 13:26 Эфирная новость 137

Взыскание коснется тех, кто будет разжигать костры вовремя действия режима ЧС.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Шипицын, Пятый канал

В России со вторника, 18 июня, будут штрафовать тех, кто разжигает костры в лесах во время действия режима чрезвычайной ситуации. До сих пор наказания за такие действия не существовало, хотя, как говорят специалисты, по вине людей возникает 80 процентов природных пожаров.

Теперь поджигателям придется заплатить до пяти тысяч рублей, а штраф для должностных лиц составит 40 тысяч. Юридические лица и вовсе могут быть оштрафованы на полмиллиона рублей.

Между тем, за последние сутки площадь пожаров в регионах сократилась вдвое. Около пяти тысяч гектаров леса полыхают в Иркутской области, на Чукотке, Якутии и Забайкалье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мурманске на месте лесного пожара посадили новые сосны.

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