В Госдуме прокомментировали голосование за выход из Договора РСМД

Депутаты во вторник, 18 июня, приняли законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Госдуму его лично внес президент. Этот документ — зеркальный ответ России на выход США из ДРСМД. Все фракции нижней палаты признали, что решение главы государства абсолютно правильное и своевременное.

«Раз Америка вышла из этого договора, договора практически уже не существует. Мы поддерживаем и предоставим право нашему президенту вернуться, если для того будут какие-то основания. Главное основание — это сбалансированность интересов защиты нашей страны, не только с Америкой, но и с блоком НАТО», — заявил журналистам заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

«Мы с удовольствием это поддержим. Сегодня радостный день. Мы начинаем снова останавливать наше разоружение. Лучшие ракеты в мире! До сих пор в Европе нет таких ракет!» — провозгласил руководитель фракции «ЛДПР» Владимир Жириновский.

26 июня 2019 года закон о приостановке ДРСМД рассмотрит Совет Федерации.