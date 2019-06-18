Рената Литвинова выложила в своем аккаунте Instagram фотографию с выставки Fondation Louis Vuitton, проходившей в государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве.

«В образе Орлеанской девы и воительницы», — подписала фото Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

К экстравагантному наряду она добавила ботильоны из черной кожи и солнцезащитные очки. Сегодня на Instagram актрисы подписаны 777 тысяч человек. Пост вызвал бурную реакцию у поклонников, поэтому меньше чем за день набрал 14 тысяч лайков.

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Многие подписчики отметили, что для своего возраста Рената Литвинова выглядит хорошо.

«Наряд огонь! Вылитая Сердючка»;

«Я думала это на 3D-принтере платье напечатали»;

«И Вы скрывали такие ноги!!!»

Рената Литвинова — российская актриса и телеведущая, получившая известность после выхода телесериала «Граница. Таежный роман» в 2000 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывали о том, как Рената Литвинова обнажила зону декольте.