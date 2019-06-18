Петросян огрызнулся на поклонников из-за вопросов о Степаненко и цвете носков

Известный юморист Евгений Петросян не смог сдержать эмоции по поводу своей бывшей супруги Елены Степаненко. Артист разместил в Instagram очередное фото, на котором он пребывает в прекрасном расположении духа и весьма импозантно одет.
«Всем удачи!», — подписал он оптимистично свой снимок.
Но, не тут-то было: поклонники юмориста бросились наперебой спрашивать про жену, либо критиковать его небесно-голубого цвета носки.
«И где-таки жена? Ваганыч!», — поинтересовались они.
«Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем», — огрызнулся юморист.
Но в покое его не оставили — придрались к его наряду.
«Ваганыч, вы же солидный мужчина, к чему вам носки, которые смотрятся отдельно от туфель и Ваганыча? Носки не айс», — написала одна из преданных поклонниц.
«Все супер, но синие носки — это вы борщнули», — написала другая.
«Носки не по фен-шую. Или я не до пил», — прокомментировал третий.
Видимо, это стало последней каплей, и Петросян даже изучил профили некоторых из своих фолловеров.
«Вы стилист? Судя по профилю — нет! Оставьте это дело профессионалам!» — негодует он.
За долгим и громким разводом Петросяна и Степаненко следили миллионы поклонников их творчества. Теперь же юмористу приписывают роман с его помощницей Татьяной Брухуновой.
Ранее Петросян также обиделся на подписчиков.