Звезда «Особенностей национальной охоты» добрался на плоту с джакузи до Таллина

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Финский актер Вилле Хаапасало приплыл из Хельсинки в Таллин заявил, что решил совместить рыбалку с «придурочной прогулкой».

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Фото, видео: Twitter @TampereUutiset, Facebook @jannekapylehto

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Звезда фильма «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало, отправился в морское путешествие из Хельсинки на плоту с джакузи и во вторник, 18 июня, прибыл в Таллин. Таким образом артист решил привлечь внимание к новому собственному телеканалу о рыбалке. На нем Вилле, среди прочего, собирается показывать документальные фильмы, снятые в России.

«Мы решили соединить рыбалку с такой летней придурошной прогулкой. А почему бы и нет? Кто-нибудь пробовал это? Я думаю, что нет. Я люблю такие вещи — быть не как все», — цитирует актера РИА Новости.

Странное судно оборудовано не только горячей ванной, но и навигатором, солнечной панелью, запасным двигателем и даже лестницей, по которой можно спуститься в море, чтобы освежиться. Управлять плотом можно, не вылезая из джакузи.

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