Звезда «Особенностей национальной охоты» добрался на плоту с джакузи до Таллина

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало, отправился в морское путешествие из Хельсинки на плоту с джакузи и во вторник, 18 июня, прибыл в Таллин. Таким образом артист решил привлечь внимание к новому собственному телеканалу о рыбалке. На нем Вилле, среди прочего, собирается показывать документальные фильмы, снятые в России.

«Мы решили соединить рыбалку с такой летней придурошной прогулкой. А почему бы и нет? Кто-нибудь пробовал это? Я думаю, что нет. Я люблю такие вещи — быть не как все», — цитирует актера РИА Новости.

Странное судно оборудовано не только горячей ванной, но и навигатором, солнечной панелью, запасным двигателем и даже лестницей, по которой можно спуститься в море, чтобы освежиться. Управлять плотом можно, не вылезая из джакузи.

Из Цымбалюк-Романовской выбивают долги после развода с Джигарханяном

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге пришвартовался уникальный катамаран, который вырабатывает водород из морской воды.