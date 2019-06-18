Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Редакция российской версии журнала Forbes составила список самых крупных землевладельцев России. Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и кадастровой стоимости за один гектар, пишет «Экономика сегодня».

Самым дорогим земельным участком владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» распоряжается 649 тысячами гектаров стоимостью 68,5 миллиарда рублей.

На втором месте находится агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» и принадлежащий Владимиру Евтушенкову, с 412 тысячами гектаров (45,6 миллиарда рублей).

Замыкает тройку «Мираторг», которой владеют братья Александр и Виктор Линники. У компании один миллион гектар, однако эти угодья, расположенные преимущественно в Центральном федеральном округе, стоят почти в три раза дешевле, чем, например, в Краснодарском крае.

В двадцатку также вошли предприниматели Андрей Гурьев (производитель минеральных удобрений «Фосагро» и холдинг «АгроГард»), Олег Дерипаска (агрохолдинг «Кубань»), Вадим Мошкович (группа «Русагро») и Игорь Худокормов (производитель сахара «Продимекс»).

Издание отмечает, что вошедшие в список сельскохозяйственные земли используются по назначению. Впервые Forbes составил подобный список 14 лет назад — тогда самые ценные земельные активы располагались преимущественно вокруг Москвы.

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