Журнал Forbes опубликовал список самых богатых наследников в России. В рейтинг вошли 48 человек, сообщает URA.RU.

Позицию лидера по праву занимает единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Юсуф может стать обладателем почти 22 миллиардов долларов.

Вторую строчку рейтинга делят наследники председателя правления газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона. Каждый может унаследовать по 12,2 миллиарда долларов.

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На третьей позиции в списке дети владельца Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимира Лисина. Дмитрий, Юрий и Анастасия могут получить по 7,6 миллиарда долларов каждый.

Самым «бедным» среди тех, кто обозначен в рейтинге оказался сын председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского Александр. Наследник может рассчитывать всего на 2,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева, Монеточка и Головин вошли в рейтинг молодых и успешных россиян. Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг «30 до 30».