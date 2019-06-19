Видео: В Петербурге открылась «Морозовская» экспозиция

Во вторник, 18 июня, культурологический паззл сложился — вслед за выставкой коллекции семьи Щукиных в Москве, в Петербурге открылась «Морозовская» экспозиция. В мире искусства это сенсация, поскольку последние 70 лет оба собрания Щукиных и Морозовых были «располовинены» между Музеем изобразительного искусства и Эрмитажем. Ради этой экспозиции, музеи поменялись фондами, на время, так чтобы фамильные собрания были полными в первый и, возможно, в последний раз, как узнал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фестиваль Low и Custom культуры «Листва 2019» состоялся в Москве.