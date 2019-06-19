Кудрин заявил, что адресное увеличение детских пособий поможет бороться с бедностью

В Правительстве предлагают увеличить пособия на ребенка от полутора до трех лет. Сейчас выплата составляет всего 50 рублей — ее ввели еще в 1994 году как временную меру. И за 25 лет ни разу не индексировали. Пособие предлагают приравнять к детскому прожиточному минимуму. Он отличается в зависимости от региона, но в целом речь о сумме около десяти тысяч рублей. Инициативу уже поддержали в Счетной палате.

«Премьер предложил повысить пособия для детей от полутора до трех лет для семей, где доход на человека прожиточный, по-моему, это абсолютно правильное направление, это конкретно может способствовать снижению бедности», — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Повышать детские пособия хотят адресно. Сейчас 50 рублей на ребенка получают свыше полутора миллионов семей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянкам хотят дать возможность самостоятельно управлять продолжительностью своего декретного отпуска и, соответственно, размером ежемесячного денежного пособия по уходу за ребенком.