Обезумевшие олени! Озвучена новая версия гибели группы Дятлова

Эксперты и журналисты по-прежнему пытаются разгадать тайну гибели туристической группы Дятлова, которая произошла 60 лет назад. Недавно следователи пришли к окончательному выводу о том, что участники тургруппы погибли в результате схода снежной лавины и по собственной неопытности.

Однако ни экспертов, ни журналистов, ни обычных людей такое заключение не устроило, и теперь они пытаются докопаться до «правды» самостоятельно. Например, согласно одной из версий, трагедия произошла по вине испуганных обезумевших оленей. Как передает портал pohvistnevo-inform.ru, в злополучную ночь 2 февраля 1959 года животных, которые находились недалеко от места ночлега туристов, напугал грохот ракеты. В попытке побега из небезопасного места олени могли якобы наткнуться на палатку с людьми и буквально затоптать их.

Впоследствии, как предполагают авторы нового объяснения, члены группы Дятлова разрезали палатку, разбежались и, вероятно, погибли в результате сильной пурги. Однако следователи не раз говорили о том, что никаких следов на месте трагедии обнаружено не было. Так что это лишь очередные догадки, которые ничем не подкреплены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела погибших туристов из группы Дятлова хотят эксгумировать.