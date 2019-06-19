Экс-главу УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини в ночь на среду, 19 июня, был освобожден из-под стражи во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Во вторник, 18 июня, Мишель Платини был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере, а после взят под стражу. Поводом послужило расследование дела о коррупции. Одно из возможных обвинений — спорное решение о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Мишель Платини был членом исполкома Международной федерации и отдал свой голос за право проведения мундиаля арабской стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие есть еще версии в вопросе задержания Платини.