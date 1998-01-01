Президент России Владимир Путин рассказал о своем воинском звании, сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

После полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости глава государства встретился с почетным строителем РФ, коренным петербуржцем, Владимиром Бендетом. Отмечающий 85-летний юбилей собеседник рассказал российскому лидеру о службе в армии, где дослужился до лейтенанта. Путин ответил, что также получил звание лейтенанта в артиллерийских войсках.

Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Ранее Пятый канал публиковал момент выстрела из пушек Петропавловки, который произвели Путин и Бендет.