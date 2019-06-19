Видео: Старший сын экс-хоккеиста Соколова переведен из реанимации

Старшему из двух сыновей бывшего вратаря хоккейной сборной России и петербургского СКА Максима Соколова стало лучше.

18-летнего Максима перевели из отделения реанимации и готовятся перевезти в другую больницу. Два дня назад юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Молодой человек был экстренно госпитализирован 13 июня из частного дома в поселке Новая Романовка, где было обнаружено тело 45-летней супруги Соколова со смертельными ножевыми ранениями.

По факту поножовщины в семье именитого спортсмена было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым в убийстве матери стал младший сын Соколова 15-летний Арсений, хотя именно он вызвал на место полицейских и заявил, что кровавую расправу учинил его старший брат. Молодого человека задержали следователи, но отпустили под обязательство о явке после поручительства отца.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию трагических событий в семье Соколова.