С российским чемпионом НХЛ в составе «Сент-Луиз Блюз» Иваном Барбашевым произошел курьезный случай во время чемпионского парада в столице штата Миссури.

Хоккеист вместе с товарищами по команде забрался на пожарную машину и не удержался на ногах, когда колонна начала движение. Падение Ивана обошлось без травм — обладатель чемпионского перстня тут же поднялся на ноги и продолжил веселье.

Еще один российский легионер «блюзменов» Владимир Тарасенко очень оригинально отметил победу в НХЛ. Хоккеист уложил новорожденного сына в Кубок Стенли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом в истории «Сент-Луис Блюз» чемпионстве в НХЛ.