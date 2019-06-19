Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала, как вывела его из запоя с помощью курицы

, 15:27 308

После стараний Матильды певец целый год был трезвенником.

Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков

Тема:
Развод Сергея Шнурова 48

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» после развода практически не давала интервью на эту тему. Но 18 июня на лекции одного из глянцевых журналов она рассказала о том, как боролась с пагубной привычкой артиста — алкоголизмом, сообщает сайт KP.RU.

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Матильда поведала публике, что пыталась переубедить певца вести разгульный образ жизни и на своем примере показывала, что ЗОЖ — это интересно. Когда не было гастролей, пара старалась как можно больше времени проводить дома.

А чтобы Сергей не увлекся алкоголем и вредной едой, готовила ему, хотя не особо умела, по ее словам. Очень часто Матильда жарила музыканту курицу с овощами. Такую альтернативу гулянкам мужа она нашла. И постоянно переубеждала певца, что ЗОЖ — это не скучно.

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После всех стараний Матильды на год Сергей Шнуров завязал с алкоголем. В августе 2018 года пара оформила развод. Спустя пять месяцев музыкант женился на 26-летней светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получила Матильда после развода со Шнуровым.

Тема:
Развод Сергея Шнурова 48
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