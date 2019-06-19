Умер один из впавших в кому мальчиков после страшного ДТП в Сочи

Один из мальчиков, получивших тяжелые ранения после страшной аварии на остановке в Сочи и впавших в кому, скончался не приходя в сознание. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, медики сейчас решают вопрос о том, куда направить для лечения второго мальчика — оставить в Сочи или транспортировать в Краснодар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из женщин погибла на месте.

Также продолжается выяснение обстоятельств еще одной смертельной аварии, но уже под Челябинском. В ДТП на трассе М-5 при въезде в Златоуст два человека погибли, еще восемь, в том числе ребенок, пострадали.

Пассажирский автобус на полном ходу врезался в бензовоз, затем его отбросило на асфальтовый каток. Сейчас на месте происшествия работают медики и дознаватели. По предварительной информации, водитель автобуса выезжал со второстепенной дороги и не пропустил грузовик.