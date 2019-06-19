Кара Делевинь подтвердила слухи о романе с актрисой Эшли Бенсон

Британская супермодель Кара Делевинь, которой в разное время приписывали отношения с Пэрис Джексон, Мишель Родригес, Джейком Баггом и Гарри Стайлсом, на днях публично подтвердила связь с актрисой Эшли Бенсон, известной по сериалу «Милые обманщицы».

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Девушки появились вместе на церемонии вручения наград TrevorLive New York Gala в понедельник, 17 июня. А за несколько дней до этого Кара выложила в своем аккаунте в Instagram видео страстного поцелуя любовниц, пишет интернет-портал The FTimes.

Instagram @caradelevingne

Слухи о том, что 26-летняя Делевинь и 29-летняя Бенсон встречаются, появились около года назад, когда папарацци поймали пару целующейся в лондонском аэропорту. Позже поклонники Бенсон обратили внимание, что актриса носит колье с инициалами Делевинь.

Ранее 5-tv.ru видео романтического танца Кары Делевинь с дочерью Майкла Джексона на свидании в ресторане.