Прохор Шаляпин устроил для своей возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской романтический вечер и привел пассию на свое любимое место в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

Влюбленные прилегли на траву у Церкви Вознесения Господня в Коломенском и поделилась с подписчиками простым секретом счастья.

«Всем хорошего вечера! Обязательно иногда ложитесь ночью у церкви», — призвала Цымбпюк-Романовская.

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Публикация настроила пользователей на романтический лад:

«Это вы здорово придумали👍🏼надо попробовать»;

«Скушают вас комарики, вы такие вкусные».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шаляпин и Цымбалюк-Романовская спасаются от московской жары.