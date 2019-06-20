В Северной Ирландии начали снимать приквел «Игры престолов»

Съемки приквела сериала «Игра престолов», созданного по саге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», уже начались. Они проходят в Северной Ирландии на Titanic Studios в Белфасте, сообщает RT.

Уже известно, что главную роль в новом сериале исполнит Наоми Уоттс. Кроме того, в работе примут участие звезда «Доктора кто» и «Жизнь на марсе» Джон Симм, и известная по телесериалу «Черная гадюка» Миранда Ричардсон. Судя по всему, окончательно с названием фильма его создатели еще не определились. Предположительно, он будет называться «Долгая ночь».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый телесериал расскажет о событиях, происходивших за тысячу лет до описанного в «Игре престолов». Создатели обещают поведать «ужасающие секреты Вестероса» и «истинное происхождение белых ходоков». А также о том, как мир скатился «из золотого века Героев» в «самый свой темный час».