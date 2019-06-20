30 секунд кошмара: Игорь Николаев задумался о жизни после поста Филиппа Киркорова

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал в Instagram новый пост, в котором поделился эмоциями от последнего путешествия на самолете. Накануне певец возвращался из болгарской Варны в Москву, однако приземлиться в столичном «Домодедово» с первого раза лайнеру помешал сильный ветер.
Как пишет BIM.RU, воздушное судно начало сильно трясти, и первый контакт с посадочной полосой получился крайне жестким. Зайти на ВПП самолету удалось только со второй попытки, однако перед этим его пассажиры уже успели испытать жуткие ощущения.
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На пост исполнителя ответили многие российские знаменитости. В числе прочих на публикацию поп-короля отреагировал композитор Игорь Николаев. Он отметил, что работа звезд вынуждает их часто перемещаться на самолетах и, соответственно, сильно рисковать.
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Ранее Киркоров рассказал о жуткой посадке самолета в «Домодедово».