«Искусительница»: Дарья Мороз выложила чувственное фото с обнаженным мужчиной

Известная российская актриса Дарья Мороз заинтриговала поклонников очередным постом в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала фото из своего архива, на котором позирует абсолютно обнаженной в компании голого мужчины.

Чувственный и в то же время нежный снимок артистки взбудоражил фанатов. Они отметили, что Мороз часто выкладывает довольно провокационные снимки, однако фотография в компании обнаженного незнакомца в этом списке явно лидирует. В то время как одни делали актрисе множество комплиментов, другие пытались узнать, что за мужчина изображен на фотографии.

Instagram @d_moroz

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«Красота невероятная!»

«Вы держите молодость и страсть в своих руках…»

«О, Боги, как же это красиво! Дарья, невероятно атмосферный снимок! Секс… В полном смысле этого слова!»

«Что это за мужчина?»

«Искусительница!»

«Ох, Дарья, сколько женщин Вам сейчас позавидовали», — признались фолловеры.

Любопытство своих поклонников звезда так и не удовлетворила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз шокировала поклонников полупрозрачным мини на кинофестивале.