Посольство РФ разочаровано приговором в США для разработчика игр Тищенко

Приговор разработчику компьютерных игр Олегу Тищенко, вынесли в США по надуманному обвинению. Об этом завили в посольстве нашей страны в Соединенных Штатах.

В 2016 году программист на интернет-аукционе купил чертежи истребителя F-16. Они ему нужны были для создания авиа-симулятора. Но власти Штатов тут же обвинили Тищенко в шпионаже, нарушении законов о контроле над вооружениями и контрабанде.

Три года назад россиянина арестовали в Грузии и экстрадировали в США. К слову, с продавца документации все обвинения были сняты. А вот нашему программисту грозило до десяти лет тюрьмы. Хотя чертежи американского истребителя, инструкцию по эксплуатации и другие документы до сих пор открыто можно купить в интернете.

Во время следствия с Тищенко часть обвинений сняли. Сейчас разработчика игр уже передали миграционным властям США для отправки в Россию. Наши дипломаты контролируют этот процесс.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о ситуации вокруг ареста Тищенко.