Звезда «Не родись красивой» Уварова призналась, почему развелась с мужем

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова назвала истинную причину развода с режиссером Сергеем Пикаловым, который произошел в 2009 году. На столь откровенный разговор актриса решилась во время интервью телеканалу «Россия-1», передает Teleprogramma.Pro.
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По словам Уваровой, разрыв с супругом произошел только по ее вине, поскольку в какой-то момент она стала просто невыносимой.
Например, однажды в самый разгар вечеринки с друзьями Нелли Уварова попросила Пикалова пересесть от нее в другую машину. Она понимала, что вечер будет безнадежно испорчен, но повести себя по-другому на тот момент не могла.
Через какое-то время пара приняла решение о расставании. На тот момент они прожили вместе четыре года.
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