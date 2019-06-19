Звезда «Не родись красивой» Уварова призналась, почему развелась с мужем

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова назвала истинную причину развода с режиссером Сергеем Пикаловым, который произошел в 2009 году. На столь откровенный разговор актриса решилась во время интервью телеканалу «Россия-1», передает Teleprogramma.Pro.

«Спасли нам жизнь»: Киркоров рассказал о жуткой посадке самолета в «Домодедово»

По словам Уваровой, разрыв с супругом произошел только по ее вине, поскольку в какой-то момент она стала просто невыносимой.

«Я беру всю ответственность на себя за разрыв этих отношений. Я просто эмоционально выгорела. У меня наступила депрессия. Мне была нужна тишина и уединение» , — призналась артистка.

Например, однажды в самый разгар вечеринки с друзьями Нелли Уварова попросила Пикалова пересесть от нее в другую машину. Она понимала, что вечер будет безнадежно испорчен, но повести себя по-другому на тот момент не могла.

«Я вела в той ситуации себя очень нехорошо», — подчеркнула актриса.

Через какое-то время пара приняла решение о расставании. На тот момент они прожили вместе четыре года.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова так и не стали парой.