Звезда «Не родись красивой» Уварова призналась, почему развелась с мужем

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Супруги приняли решение о расставании после четырех лет отношений.

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Фото, видео: ТАСС / Александра Мудрац

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова назвала истинную причину развода с режиссером Сергеем Пикаловым, который произошел в 2009 году. На столь откровенный разговор актриса решилась во время интервью телеканалу «Россия-1», передает Teleprogramma.Pro.

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По словам Уваровой, разрыв с супругом произошел только по ее вине, поскольку в какой-то момент она стала просто невыносимой.

«Я беру всю ответственность на себя за разрыв этих отношений. Я просто эмоционально выгорела. У меня наступила депрессия. Мне была нужна тишина и уединение», — призналась артистка.

Например, однажды в самый разгар вечеринки с друзьями Нелли Уварова попросила Пикалова пересесть от нее в другую машину. Она понимала, что вечер будет безнадежно испорчен, но повести себя по-другому на тот момент не могла.

«Я вела в той ситуации себя очень нехорошо», подчеркнула актриса.

Через какое-то время пара приняла решение о расставании. На тот момент они прожили вместе четыре года.

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