Видео: Лиза Галкина исполнила «Калинку-малинку» в саду

Максим Галкин поделился забавным видео с дочерью Лизой и сыном Гарри.

Звездные дети играли во дворе и устроили музыкальную паузу, Лиза исполнила свою версию народной песни «Калинка-малинка» и сплясала у игрушечных домиков во дворе особняка. К ней присоединился и брат Гарри. Импровизация детей очень понравилась и Алле Борисовне и главе семейства. Подписчики Максима Галкина также не остались в стороне:

«Сладкая ягодка!!! Только обнимать и целовать!!! Молодцы родители!!!»;

«Вот оно счастливое детство!!! Попрыгать, сплясать! И папочка с мамочкой рядом»;

«Чудо дети у замечательных родителей»;

«Что за чудесные дети! Лизу обожаю!!!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «побудочной веселухе» в семье Галкина.