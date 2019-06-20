В «Транснефти» прокомментировали загрязнение в трубопроводе «Дружба»

В трубопроводе «Дружба» на приемно-пропускном пункте «Адамова застава» на границе Польши и Белоруссии в транспортируемой из России нефти в среду, 19 июня, было зафиксировано превышение допустимых значений содержания хлорорганических соединений. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По этой причине транспортировка нефти в Польшу была приостановлена.

Выяснилось, что превышение хлороорганики составило 60 частиц на миллион (ppm), однако при повторной пробе результат был уже 4 ррм.

Демин отметил со ссылкой на белорусских коллег, что возможной причиной кратковременного повышения концентрации хлороорганики стало « автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС Кобрин (Белоруссия) в объеме 20 кубометров в трубопровод Мозырь — Адамова Застава » накануне.

В свою очередь оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN сообщил 20 июня, что в настоящее время получает качественную нефть, а кратковременное поступление «грязной не создало угрозы для поставок клиентам».

Предыдущее загрязнение черного золота в «Дружбе» произошло в конце апреля 2019 года. Тогда Белоруссия приостановила прием российской нефти, в которой выявили превышение содержания хлоридов. Стало известно, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области. Все последствия были устранены.