Четверо туристов оказались в водной ловушке в пещере в Крыму

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

К спасательной операции привлекли почти три десятка специалистов.

Туристы застряли в пещерах Крыма

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Четверо туристов оказались в водной ловушке в Красной пещере в Крыму. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Уже после того, как путешественники оказались внутри пещеры, уровень воды резко поднялся. Из-за этого люди застряли за сифонами — участками, где свод опускается ниже уровня воды и перекрывает проход.

Самостоятельно выбраться у туристов возможности нет, поэтому им на помощь пришли спасатели. По информации пресс-службы МЧС по Республике Крым, специалисты ведут работы сразу с двух участков: со стороны пещеры Красная и со стороны пещеры Голубиная.

Помощь застрявшим оказывают 28 человек, также к работе привлекли семь единиц специализированной техники.

По данным СМИ, связь с этими туристами была потеряна более 12 часов назад. Вернуться из похода они должны были еще 28 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели обнаружили тело одного из двух пропавших туристов на горе Дыхтау. Его останки были эвакуированы в альплагерь. Для этого был привлечен коммерческий вертолет. О судьбе второго пропавшего ничего не известно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Четверо туристов оказались в водной ловушке в пещере в Крыму

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