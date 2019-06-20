Владимир Путин: «Критика власти должна быть свободной»

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на критику закона, который в народе прозвали «О неуважении к власти». Эту тему в прямом эфире поднял Роберт Панчвидзе, создатель одного из крупнейших пабликов ВКонтакте — он указал на то, что законом можно злоупотреблять в корыстных целях.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Президент ответил, что принятый закон должен защищать не отдельных лиц, а главные символы Российской Федерации — герб, флаг и гимн.

«В этом законе не идет речь о критике власти. Она должна быть свободной. Люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов… Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, нашего народа», — пояснил Владимир Путин.

Также президент указал, что практика законодательной защиты государственных символов — не российское новшество. К примеру, в ФРГ за оскорбление национальных символов положена уголовное преследование.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин ответил на вопрос из Киева о судьбе украинских моряков.