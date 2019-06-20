США осознанно нагнетают обстановку на Ближнем Востоке и это может привести к новой войне. Так в российском МИДе, прокомментировали решение Вашингтона направить в Персидский залив войска. Это больше тысячи солдат и офицеров, а также ракетные комплексы и авиация.

Поводом стал недавний инцидент в Оманском заливе, когда были атакованы нефтяные танкеры. Вашингтон обвинил в нападении Иран не представив конкретных доказательств. Обстановка в регионе накаляется с каждым днем. Сегодня стало известно, что Тегеран сбил американский беспилотник.

Об этом сообщают иранские СМИ. Разведчик якобы нарушил государственную границу страны. Пентагон не стал комментировать инцидент. В ведомстве заявили, что никаких дронов не отправляли. И вот сейчас приходят сообщения, что американское командование все-таки подтверждает потерю своего самолета — разведчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США направляет на Ближний Восток ЗРК Patriot и самолеты-разведчики.