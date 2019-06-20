Видео: США отправят на Ближний Восток ЗРК Patriot и самолеты-разведчики

США направляют на Ближний Восток тысячу военных и зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявили в Пентагоне. Это и есть те меры, которые Вашингтон обещал в качестве ответа на угрозу со стороны Ирана.

Поводом стало нападение на танкеры в Оманском заливе. В тот момент на судах находились российские и филиппинские моряки. Их эвакуировали иракские военные.

Тегеран осудил атаку. Однако именно Иран в США назвали виновным в инциденте. Наша страна призвала стороны не допускать напряженности в и без того неспокойном регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что National Interest назвал причины, по которым НАТО следует опасаться С-400.