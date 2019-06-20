Блогер Катя Адушкина дозвонилась на «Прямую линию с Владимиром Путиным»

15-летняя Катя Адушкина дозвонилась «на прямую линию с Владимиром Путиным». Блогер с восьмимиллионной аудиторией подняла тему мусорной реформы в стране, которая начала осуществляться полгода назад.

«Как и всех школьников во всем мире, меня очень интересует проблема ухудшения экологии. Сейчас в России стали появляться точки раздельного сбора мусора, но интернет-сообщество считает, что в итоге весь мусор сваливается в одну кучу. Как Вы будите бороться с этой проблемой и какие планы по ее решению?» — так прозвучал вопрос от видеоблогера.

Владимир Путин признал существование и масштаб проблемы и отметил, что мусорной темой в России не занимались десятилетия, а внимание на эту сферу привлекли жители Балашихи как раз во время «Прямой линии» несколько лет назад.

«Это большая проблема у нас. Она возникла не вчера. Мы много раз об этом говорили, возвращались к этому. Кстати говоря, заниматься этим начали года 2-3 назад. Как это ни странно прозвучит, но толчком была „Прямая линия“, когда люди в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит», — заявил президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Глава государства отметил, что ситуация в каждом регионе России в сфере утилизации отходов требует особого внимания.

«Надеюсь, что нам удастся навести порядок в ближайшее время. Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но и я тоже буду за этим поглядывать», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах здравоохранения, которые назвал Владимир Путин во время «Прямой линии» в 2019 году.