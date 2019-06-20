Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался на 57-м году жизни в Москве 20 июня 2019 года. До самого момента своей смерти банкир находился в состоянии комы — около года назад Коган попал в ДТП, которое усугубилось инсультом.

Владимир Коган родился в 1963 году в Ленинграде. После службы в рядах Советской армии он поступает в Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне СПбГАСУ), который заканчивает в 1989 году. Некоторое время он работает по специальности на автобазе, но с наступлением 1990-х переключается на финансовую деятельность и создает несколько предприятий.

В 1994-м подконтрольные Когану «Петровский трейд хаус» и «Инверт-брок» становятся акционерами Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга. Спустя два года финансист входит в состав Совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.

Коган продолжает вести активную деятельность на финансовом поприще в последующие годы, а в 2004 году продает 75% акций «Промстройбанка» Внешторгбанку и переходит на работу Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), где становится замруководителя.

Коган продолжает трудиться в строительных учреждениях федерального и регионального уровня, а в 2015-м приобретает контрольный пакет банка «Уралсиб», которым владел до самой смерти.

По оценкам издания Forbes состояние Когана на 2019 год составляло 750 миллионов долларов. Коган был женат, его супруга Людмила является гендиректор компании «БФА-Девелопмент». Сын Ефим также занимается финансовой деятельностью.

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