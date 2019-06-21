Новая православная церковь Украины вновь разделилась. Томос превратился в камень преткновения. В четверг, 20 июня, раскольник Филарет созвал «поместный собор», где объявил, что разочаровался в автокефалии и возвращает Киевский патриархат. Ведь он так и не получил независимость.
Наоборот, приходом теперь распоряжаются из Греции и Турции, а это равносильно госизмене — подчеркнул Филарет. В связи с этим так называемая Святейшая Церковь Украины, та самая, которая и образовалась в результате автокефалии — ненастоящая.
Представители православной церкви Украины раскритиковали решение Филарета, но вмешиваться не стали.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Филарет передумал создавать отдельную церковь.