Новая православная церковь Украины вновь разделилась. Томос превратился в камень преткновения. В четверг, 20 июня, раскольник Филарет созвал «поместный собор», где объявил, что разочаровался в автокефалии и возвращает Киевский патриархат. Ведь он так и не получил независимость.

Наоборот, приходом теперь распоряжаются из Греции и Турции, а это равносильно госизмене — подчеркнул Филарет. В связи с этим так называемая Святейшая Церковь Украины, та самая, которая и образовалась в результате автокефалии — ненастоящая.

«Кто от кого откололся? Они от нас или мы от них? Мы существуем с 92-го года, а они с 18-го, так кто от кого откололся? Наша церковь — настоящая украинская, а их — греческая. Они отстаивают интересы Греции. Думаю они к нам сами еще придут», — заявил Филарет.

Представители православной церкви Украины раскритиковали решение Филарета, но вмешиваться не стали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Филарет передумал создавать отдельную церковь.