Реверс не только газа, но и томоса: Филарет передумал создавать отдельную церков

Не прошло и полгода, как украинский раскольник Филарет Денисенко заявил, что «поместный собор» во Владимирском соборе в Киеве отменил решение о ликвидации возглавляемой им неканонической церковной структуры от 15 декабря 2018 года и юридически утвердил его существование. Более того, собор Филарета отказался от томоса об автокефалии поместной православной церкви на Украине, который бывший президент Незалежной Петр Порошенко пытался сделать своей визитной карточкой в предвыборной борьбе на второй срок.

«Первое, отменили ликвидацию Киевского патриархата и наоборот утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — приводит заявление Филарета в четверг, 20 июня, РИА Новости.

Филарет попросил поддержки у президента Украины Владимира Зеленского.

Поместный собор может отменять решения синода. Однако ключевая фигура «переворота раскольников» — так называемый митрополит Киевский и всея Украины Епифаний — назвал это событие «самовольным собранием», и заявил, что у собора нет полномочий.

Предприимчивый Епифаний в тот же самый момент организовал в Киеве «Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия», но прошел он лишь при участии его приспешников.

Российская православная церковь во главе с патриархом Кириллом считает томос «пустышкой». Сам раскольник Филарет заявил, что томос не принес ничего хорошего — Епифаний не поддерживает с ним контактов, фактически это привело к ограничению полномочий.

Разделение общества в Незалежной усугубляется не только в политической плоскости, но и в религиозной.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Епифаний Думенко рассказал о конфликте с Филаретом.