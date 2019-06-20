В НИИ Склифосовского открестились от врача, которая якобы лечила Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского нет сотрудника по имени Марият Мухина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова. Такую информацию сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в четверг, 20 июня, у Алибасова произошел конфликт с Марият Мухиной. Женщина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире.
Алибасов вызвал полицию и опроверг слова Мухиной, а также обвинил ее в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского.
Кроме того, по словам представителя Алибасова Вадима Горжанкина, после этого инцидента у продюсера взяли анализы на психотропные вещества.
Марият Мухина фигурировала в новостях как личный врач продюсера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что едва выживший после отравления химикатом Бари Алибасов оставил сына без наследства.