Любимые женщины Виктора Цоя: Как сложились их судьбы

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В жизни лидера группы «Кино» было две главных любви.

Фото: Kinomannia.ru

Легенде русского рока — Виктору Цою 21 июня исполнилось бы 57 лет. Феномен популярности музыканта до сих пор нельзя объяснить. И сейчас он остается кумиром миллионов. В каждой строчке его стихов — невероятная мощь. Немалое влияние на жизнь и творчество оказали его любимые женщины, с которыми судьба сводила его в определенные периоды жизни.

В 20 лет Виктор Цой познакомился со своей будущей женой Марьяной Родованской. Она была на три года старше музыканта. Их знакомство обросло легендами, но все вспоминают, что после знакомства Марьяна написала музыканту свой номер телефона губной помадой. После они стали встречаться, а вскоре поженились.

Родители обоих были против брака, но после рождения сына Саши родственники смирились. Марьяна взяла на себя организацию концертов Цоя, забыв про себя, хотя была талантливой художницей. Через некоторое время Виктор и Марьяна расстались.

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Со своей второй главной любовью — Натальей Разлоговой Цой познакомился на съемках фильма «Асса». Девушка была старше рок-музыканта на пять лет и уже воспитывала сына. Вместе Виктор и Наталья прожили три года, пока в августе 1990 года Цой не погиб, когда возвращался с рыбалки по прибалтийской трассе на своем красном Москвиче-2141. Машина на скорости в 130 километров в час врезалась в массивный Ikarus. Так внезапно оборвалась жизнь легенды.

Через год после смерти Виктора Цоя Наталья Разлогова вышла замуж за журналиста Евгения Додолева — автора первой статьи о Цое в прессе. Они переехали в США, где у них родились дети.

Ранее о съемках фильма «Лето», посвященному творческому пути Виктора Цоя, рассказал Михаил Идов.

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