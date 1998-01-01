«Доделывали в безумных условиях»: Михаил Идов рассказал о съемках фильма «Лето»

Известный сценарист Михаил Идов рассказал о съемках фильма «Лето», который вышел в российский прокат в июне 2018 года. Кинокартина повествует о творческом пути Виктора Цоя и популярной в 90-е годы группе «Кино».

В интервью Пятому каналу Михаил Идов признался, что всегда был поклонником творчества Цоя и продолжает слушать его музыку до сих пор. Вместе со своей супругой Лили он написал сценарий для кинокартины, основываясь на мемуарах Надежды Науменко, вдовы известного советского рок-музыканта Майка.

Однако режиссера у киноленты долгое время не было. Воплотить задумку в жизнь взялся Кирилл Серебренников, вместе с которым Идов внес правки в собственный текст. Серебренников добавил несколько сцен и музыкальных эпизодов, которые сделали картину более живой и яркой.

Тем не менее, завершить создание фильма под руководством талантливого режиссера не удалось. Его арестовали, и ленту пришлось доделывать в «безумных условиях».

Ранее Михаил Идов высказался о последнем альбоме рэпера Face.