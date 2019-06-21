Видео: Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

, 7:22 Эфирная новость 39

Американский лидер назвал «большой ошибкой» действия Ирана в Персидском заливе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Противостояние Вашингтона и Тегерана набирает обороты. В Пентагоне настаивают, что атакованный накануне американский беспилотник был сбит не на территории Ирана, а в международном воздушном пространстве. В качестве доказательства оборонное ведомство США опубликовало карту, однако ряд экспертов сомневается в ее подлинности.

Но только не Дональд Трамп. Выступая перед прессой он пообещал скоро рассказать, как отреагируют Штаты на уничтожение своего беспилотника. При этом, американский президент допустил, что приказ об этом отдавался не властями Ирана.

«Они сделали большую ошибку. Я думаю, решение об атаке принял кто-то из иранского военного командования. Если честно, мне трудно поверить, что это было сделано намеренно. Но это был очень глупый шаг», — заявил Трамп.

Иран, в свою очередь, утверждает, что США все же нарушили границу и опубликовали вот это видео. На кадрах — момент пуска ракеты по американскому беспилотнику. В Тегеране сообщили, что его обломки уже в распоряжении военных. И выразили готовность ответить на любую агрессию Вашингтона.

20 июня иранские спецслужбы сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство исламской республики в Персидском заливе.

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