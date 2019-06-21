Фото: Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвали отвращение у общества

Дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской вызвали отвращение у общества. Компания Royal Doulton, специализирующаяся на производстве керамических статуэток, выпустила изваяние Кейт Миддлтон с детьми.

Прообразом послужила рождественская фотография жены принца Уильяма, держащей на руках малышей — принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Об этом пишет издание The Sun.

Британцы резко оценили статуэтку — им очень не понравилось, какими изображены юные наследники британской короны. Многие не стесняясь назвали их «уродами».

«Это худшее, что я видел в жизни», — написал один из интернет-пользователей.

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Сообщается, что первоначальная стоимость статуэтки ручной работы составляла 200 фунтов стерлингов. Позже цена была снижена до 60 фунтов.

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