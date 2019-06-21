Александра Семчева не узнать! Актер рассказал, как ему удалось похудеть

В сети появились фото сильно похудевшего актера Александра Семчева. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro. Ранее вес артиста достигал 200 килограммов, в связи с чем у него появились серьезные проблемы со здоровьем.

Актер Александр Семчев. Instagram @allapugachevaandherfamily

Поклонники талантливого актера испугались резких перемен и всерьез решили, что Семчев болен. Однако он всех успокоил и рассказал, что худеет для себя и для карьеры. Чтобы сбросить вес, он стал пить больше воды и начал правильно питаться: небольшими порциями и по специальным диетическим рецептам. Результат на лицо — минус 40 килограммов.

« Обычно варю куриную грудку и к ней гарнир », — поделился программой питания артист.

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Семчеву в этом году исполнилось 50 лет. Из-за лишнего веса ему поставили диагноз — сахарный диабет. Возможно, теперь здоровье популярного актера придет в норму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники взволнованы состоянием Дарьи Мельниковой: звезда «Папиных дочек» сильно похудела.